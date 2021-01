Rykte: Ubisoft+ kommer til Xbox Game Pass i år

Du ser på Annonser

Akkurat som EA Play har Ubisoft også deres egen abonnementsordning, Ubisoft+, som gir deg adgang til en rekke nye og eldre titler fra den franske utviklerens store arkiv.

EA Play ble nylig en del av Xbox Game Pass, og nå går det rykter om at det samme kommer til å skje med Ubisoft+ i år.

Windows Central-redaktør Jez Corden skriver følgende på Twitter:

I've seen rumours about Ubisoft Uplay+ joining Xbox Game Pass Ultimate. I think this has a strong chance of being true, based on stuff I've heard. I imagine it would be a vault or smaller slice of older games, but crazier things have happened. I always thought EA Play would be an extra tier of Game Pass, but they just rolled that bad boy right in. Guess we'll see."

Ubisoft+ er for øyeblikket kun tilgjengelig på PC.