Rykte: Ubisoft vil se på flere AC-remakes hvis Assassin's Creed: Black Flag Resynced gjør det bra

Ubisoft har gitt sine gamle spill et nytt strøk maling før. Det var Assassin's Creed: The Ezio Collection, Assassin's Creed III Remastered, og likevel føles det ikke som om utgiveren noen gang har gått så all-out som det går for Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Nyinnspillingen av Assassin's Creed IV: Black Flag gir oss ikke bare visuelle forbedringer; det har også justert gameplay, overhalt kamp og mer for oss å glede oss over når det slippes i juli.

Ifølge Insider Gamings Tom Henderson ser det ut til at dette ikke vil være det eneste spillet Ubisoft gir full remake-behandling til. I den siste episoden av podcasten Insider Gaming hevdet Henderson at Ubisoft snart vil se tilbake på katalogen av Assassin's Creed-spill, og se hvilke andre titler som fortjener Resynced-behandlingen.

Henderson hevdet også at det akkurat nå ikke er noen planer om at DLC for Black Flag skal gjøres på nytt med Resynced. "Hvis det selger utrolig bra, som om det gjør 10 millioner enheter, kanskje de vil gjøre det, og det vil komme ut om et par år. Men for øyeblikket er det ingen planer om det," sier han.

Det ville være interessant å se hvilket spill Ubisoft kan gjøre en Resynced-versjon av neste gang. De kan gå enda lenger tilbake i franchisens historie, og gjøre om en skikkelig klassiker som det første AC-spillet eller Assassin's Creed II. MP1st rapporterer at en Ubisoft-innsider mener at det første spillet allerede har en nyinnspilling i arbeid. Eller de kan polere opp en nyere oppføring, gi Unity den lanseringen den fortjente, for eksempel, eller få Syndicate til å føles som et spill verdt å spille.