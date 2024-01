Rykte: Until Dawn kommer til PlayStation 5 og PC

HQ

For nøyaktig en uke siden bekreftet PlayStation Productions at Supermassive Games' Until Dawn skal filmatiseres, og spillavdelingen vil tydeligvis ikke la en stor mulighet gå til spille.

Den svært pålitelige datamineren og "leakeren" billbil-kun hevder at Until Dawn kommer til PS5 og PC. Vi trenger ikke vente lenge på den offisielle bekreftelsen heller, ettersom han sier at det vil skje innen to uker. Dette bekrefter nærmest at en State of Play eller showcase vil skje innen kort tid, ettersom det også er tidsrammen han ga ny trailer og tittelavsløringen for Death Stranding 2.