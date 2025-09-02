Rykte: Valve er under utvikling Team Fortress 3

I flere tiår har Valve vært et av de mest innflytelsesrike selskapene i spillbransjen, men studioet har alltid opprettholdt et nesten legendarisk nivå av hemmelighold rundt sine prosjekter. Ryktene om Half-Life 3 nekter å forsvinne, og snakk om MOBA-tittelen Deadlock fortsetter å spre seg. Men nå har et tredje rykte begynt å få fart -Team Fortress 3.

Den velkjente Valve-innsideren Tyler McVicker hevder at han er helt sikker på at en oppfølger til det elskede lagbaserte skytespillet faktisk er i produksjon. Dataminers har nok en gang gravd i Source 2-motoren og avdekket spor som peker mot et prosjekt med kodenavnet "TF", sammen med flere nye tillegg til motoren. Blant dem er et oppdatert dekalsystem som kan være designet for å hjelpe til med å overføre eiendeler.

Som alltid bør dette tas med et heftig saltkorn. Selv om McVicker er et av de mest pålitelige navnene når det gjelder Valve-lekkasjer, betyr det ikke at han alltid har rett. Og selv om ryktene er sanne, er Team Fortress 3 sannsynligvis fortsatt år unna. Likevel - man kan alltid håpe.

Vil du se Team Fortress 3?