Rykte: Vin Disel mener Jason Momoa har skylden for dårlige Fast X-anmeldelser

HQ

Fast & Furious-filmene har vel aldri blitt særlig god mottatt av kritikerne der ute, men de har likevel gjort det ekstremt bra kommersielt. Fast X har fulgte denne trenden, men anmeldelsene har i stor grad vært enda mer negative. Da må selvsagt de kravstore skaperne prøve å komme på begrunnelser og finne syndebukker. Ikke overraskende er det visst en av nykommerne som skal ha skylden.

Radaronline sin kilder hevder nemlig at Vin Diesel mener Jason Momoa, som spiller slemmingen Dante i Fast X, overspilte og dermed tok altfor mye plass i forskjellige scener, noe som skal ha skadet helhetsinntrykket. En interessant teori om han faktisk mener det, for mange av anmeldelsene jeg har lest får det til å høres ut som om Momoa er høydepunktet i Fast X. Her lukter det en ny stjernebatalje på høyde med den Vin Diesel hadde med Dwayne "The Rock" Johnson, bare at sistnevnte tydeligvis har roet seg nå.

Hva synes du om Fast X og at Vin Diesel tydeligvis mener Jason Momoa skal ha skylden for anmeldelsene?