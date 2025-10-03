Rykte: Virtuos jobber for tiden med en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved

HQ

I årevis har det gått rykter om at en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved er på trappene. En remaster av originalen ble utgitt i tide til tiårsjubileet i 2011, og neste år feirer serien 25-årsjubileum, noe som garantert vil bli lagt merke til.

Nå har et nytt rykte dukket opp, og vi lærer også mer om den mulige utvikleren av det ennå ubekreftede prosjektet. Halo-innsideren Mr. Rebs hevder å ha hørt at Virtuous (som nylig gjorde en god jobb med The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered) er involvert i utviklingen under ledelse av Halo Studios. Grafikkmotoren som brukes sies å være en slags hybridløsning (akkurat som med nevnte Oblivion).

Dette er spennende rykter i seg selv, da Mr. Rebs ofte vet hva han snakker om, men det blir enda bedre da XboxEra kort tid etter hevdet å kunne bekrefte all informasjonen.

Det virker derfor plausibelt at det vi får se den 24. oktober faktisk er en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved, og hvis det ser ut som konseptbildene som ble vist i forbindelse med navneskiftet fra 343 Industries til Halo Studios, så har vi noe spennende å se fram til.