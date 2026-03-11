Rykte: Warhammer 40,000: Space Marine II og Persona 5 Royal blir med i PS Plus-spillkatalogen denne måneden

HQ

Vi går inn i midten av mars, hvor ikke bare dagene blir litt lengre, litt solrikere og forhåpentligvis litt varmere, men vi vil også snart få offisiell bekreftelse på de neste spillene som kommer til PS Plus Extra og Premium gjennom spillkatalogen.

I forkant av en offisiell avsløring fra Sony har den pålitelige innsideren og lekkasjen billbil-kun gitt oss en liste over spill som - ifølge Dealabs' kunnskap - kommer til PS Plus Extra og Premium denne måneden. De er: Warhammer 40,000: Space Marine II Persona 5 Royal, Madden NFL 26, Metal Eden, The Lord of the Rings: Return to Moria, og Astroneer. Det bemerkes også at PS Plus Premium-abonnenter også vil kunne spille PSP-klassikeren Tekken Dark Resurrection.

I artikkelen får vi også høre om et rykte som ble spredt av en kilde som sa at Final Fantasy XVI og Dragon's Dogma 2 ville bli en del av spillkatalogutgivelsene denne måneden. Billbil-kun bekreftet imidlertid at dette bare var ønsketenkning, og listen som ble lagt frem på Dealabs virker mye mer realistisk, med noen utstående titler også.