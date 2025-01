Rykte: Warner Bros. vil utvide Dune-universet med en fjerde film og en ny TV-serie

HQ

Mens Denis Villeneuve forbereder seg på å regissere Dune: Messias, ser det ut til at Warner Bros. allerede har siktet seg inn på franchisens fremtid. Ifølge kilder fra World of Reel og Daniel Richtman planlegger studioet å fortsette Dune-sagaen, med en potensiell fjerde film og til og med en ny TV-serie i arbeid.

Til tross for Villeneuves tidligere uttalelser om å trekke seg fra franchisen etter Messias, virker Warner Bros. fast bestemt på å utforske mer av Frank Herberts univers. Studioets planer om å gå videre med franchisen, selv uten den anerkjente regissørens medvirkning, tyder på at Dune kan bli en enda større film- og TV-suksess. Villeneuve har gjort det klart at historien vil skifte tone etter Messias, og det er usikkert hvor godt de neste bøkene i serien vil bli overført til det store lerretet.

Selv om Dune: Messias blir den første filmatiseringen som går utover den første boken, byr oppfølgerens kortere omfang på sine egne utfordringer. Warner Bros. kan være ivrige etter å filmatisere Children of Dune og God Emperor of Dune, selv om disse senere bøkene er mye mer komplekse og esoteriske.

Med en voksende fanskare og potensiell ekspansjon både på det store lerretet og på TV, gjenstår spørsmålet: Kan Warner Bros. lykkes med å videreføre Dune-arven uten Villeneuves kreative ledelse?