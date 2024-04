Rykte: Wesley Snipes kommer tilbake som Blade i MCU

Ryktet om at Wesley Snipes skulle vende tilbake som vampyrjegeren har eksistert en god stund, selv da Marvel annonserte en reboot med Mahershala Ali for noen år siden. Nå tyder det siste ryktet fra innsideren Daniel Richtman på at Snipes har signert for en hederlig vampyrslakt i Multivers-sagaen.

Tilsynelatende er det sannsynlig at Snipes vil dukke opp i multivers-prosjekter som Deadpool & Wolverine og Avengers: Secret Wars, men foreløpig er denne informasjonen ubekreftet og bør derfor tas med en klype salt. Med tanke på hvor populært det har vært å hente tilbake gamle stjerner fra tidligere superheltfilmer, høres ikke dette ut som den mest usannsynlige rapporten. Hva sier du til dette? Kunne du tenke deg å se Snipes som Blade igjen?