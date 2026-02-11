Rykte: Wii-spill kommer til Switch Online

HQ

Det ble nylig avslørt at det finnes en støtteside for et Wii-fjernkontrolltilbehør til Switch 2, som, som du vet, ikke eksisterer og ikke engang har blitt annonsert. Vi vet ikke om dette var en feil av noe slag eller en faktisk lekkasje, men det kan tenkes at Nintendo, etter Virtual Boy, ønsker å frigjøre Wii-biblioteket til Switch Online-abonnementet, spesielt siden Gamecube allerede eksisterer, som i hovedsak er den samme maskinvaren.

Husker du disse?

Siden kontrollerne til Switch-konsollene har blitt sluppet etter hvert som de har blitt lagt til på Switch Online, ville det ikke vært overraskende om det kom en løsning for de såkalte Wii-motene også. Nå melder en ganske kjent innsider seg i koret, nemlig Nick "Shpeshal Nick" Baker. Han skriver at Wii Remote for Switch 2 er på vei og at den ikke vil kreve en Sensor Bar, og han tror også at Nintendo DS også kommer til Switch Online, komplett med en ekstra skjerm.

Som om ikke det var nok, sies det at Sega ønsker å øke sin tilstedeværelse på tjenesten, der vi for øyeblikket finner Mega Drive. Tilsynelatende vil Mega CD-tilbehøret bli lagt til, noe som vil muliggjøre klassikere som Cobra Command, Batman Returns, Shining Force CD, Final Fight CD og Sonic CD.

Mega Drive, Mega CD og 32X.

Før du skader ryggen og ved et uhell sparker over det fine porselenet i et forsøk på å trille av glede, er dette langt fra bekreftet og bare et rykte. Supportsiden er mystisk, men feil skjer, og selv om Baker har hatt rett før, har han også tatt feil ved flere anledninger. Når det er sagt... la oss håpe at dette er sant.

Hvilket Wii-spill vil du spille først hvis det faktisk blir lagt til Switch Online?