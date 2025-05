Rykte: Will Poulter blir med i James Gunns DCU

HQ

Det mangler ikke på kommende DC-prosjekter for det nye filmuniverset som begynner når Superman har premiere i juli (selv om det teknisk sett startet med Creature Commandos tilbake på Max i desember 2024). Nå har enda et nytt blitt avslørt, nærmere bestemt en Adam Strange-satsing.

Han er kanskje ikke den mest kjente DC-helten, men han dukket opp i tegneserieform allerede i 1958, og som du sikkert vet, elsker DC-sjef James Gunn å bruke mindre kjente helter (og skurker) for å få litt mer frihet til å tolke dem. Tilsynelatende er ambisjonene store, for nå melder Gunnverse via Instagram at stjernen Will Poulter er aktuell for hovedrollen som den titulære helten.

Poulter er ikke fremmed for superkrefter, etter å ha spilt Adam Warlock i Guardians of the Galaxy Vol. 3, som også ble skapt av Gunn (som sies å være tungt involvert i Adam Strange-satsingen også). Tanken er angivelig at karakteren først skal gjestespille i en annen DC-satsing, og deretter få sin egen TV-serie.

Hvis castingen faktisk har begynt, tyder det på at prosjektet har kommet langt, noe som øker sjansene for at det blir en realitet.