Rykte: Wolfenstein III er i full produksjon og arbeidet med motion capture er i gang

HQ

Ryktene om at et nytt Wolfenstein-spill er på vei har svirret lenge. Ikke engang utvikleren, det svenske studioet MachineGames, har lagt skjul på dette. Og kanskje har de allerede kommet lenger enn vi trodde.

Mp1st rapporterer nå at deres kilder sier at arbeidet med motion capture allerede er i full gang, og at prosjektets kodenavn er Valkyrie. Ansvarlig for dette arbeidet er performance-regissør Tom Keegan (som sist jobbet med Indiana Jones and the Great Circle) og Wolfenstein-veteranen Emily Schweber som casting-regissør.

Kildene avslører også en ny karakter kalt Sofiya, en foreldreløs ukrainsk jente som har en hund ved navn Ralph som følgesvenn. Tilsynelatende vil hun og B.J. Blazkowicz holde sammen gjennom hele eventyret, noe som høres litt ut som oppsettet Joel og Ellie hadde i The Last of Us. Og apropos The Last of Us, TV-serien basert på Wolfenstein-universet ser også ut til å gå fremover, og det er ikke umulig at de vil bli utgitt omtrent samtidig for å oppnå synergieffekter.

Utviklingen av Wolfenstein 3 ser ut til å være i full produksjon, så kanskje får vi vite mer i sommer under den årlige Xbox-messen i juni eller i november når Xbox feirer sitt 25-årsjubileum.