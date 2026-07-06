Rykte: « Wolfenstein III » er under produksjon, og det kommer også en TV-serie

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I løpet av to intense uker har Microsoft og Sony tilsynelatende konkurrert om å innføre så mange upopulære tiltak som mulig, noe som naturligvis har skuffet fansen og ført til mange rykter om hva som egentlig foregår bak kulissene.

Men det er ikke bare dårlige nyheter, og nå rapporterer Microsoft-insideren og Windows Central-redaktøren Jez Corden at påstandene om at Arkane Studios står overfor nedleggelse og at Marvels «Blade» er i fare, er usanne – selv om det fortsatt vil bli gjennomført en viss omstrukturering.

Han skriver også at en stor satsing på Wolfenstein er på vei, og ikke bare med et tredje spill, men også en TV-serie:

«Microsoft utvikler faktisk en TV-serie basert på Wolfenstein sammen med Fallout-TV-produsentene for Amazon – noe som passer godt inn i Asha Sharmas transmediale visjon for Xbox.

Wolfenstein 3 er ifølge våre kilder under utvikling med dette for øye, med målet om at TV-serien og spillet skal utfylle hverandre i Fallout TV-stil.»

Dette er selvfølgelig ikke offisielt bekreftet, så ta det med en klype salt, men Corden har oftere rett enn feil når det gjelder Microsofts planer – så kryss fingrene.