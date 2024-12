Rykte: Wonder Woman vil sannsynligvis ikke bli utgitt før 2027

HQ

Et av spillene det på forhånd ble spekulert i at vi ville få se på The Game Awards i løpet av kvelden, var Wonder Woman, som faktisk ble annonsert på The Game Awards for fire år siden. Men ... det skjedde ikke.

Jason Schreier har nå kommentert saken i podcasten Triple Click, og forteller at han har snakket direkte med utviklerne som sier at det absolutt ikke kommer før tidligst i 2026 :

"Jeg snakket med noen som jobbet med spillet Wonder Woman for en stund siden, og de sa: "Vår nåværende tidslinje har satt oss til 2026, og selv det virker urealistisk."

Med tanke på at det fortsatt ikke er bekreftet noen Wonder Woman for James Gunns nye DC-univers (som tar sikte på å kombinere filmer og spill), kan man mistenke at de først vil finne noen som kan ta på seg rollen i et nytt filmprosjekt, før de lanserer spillet - men det er ren spekulasjon fra oss.