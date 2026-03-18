Rykte: Wuthering Waves kommer til Xbox Series S/X

Det har nå gått nesten to år siden det kinesiske gacha-rollespillet Wuthering Waves ble utgitt for PC og smarttelefoner. Det ble en umiddelbar hit, og i fjor kom det også til PlayStation 5.

Nå ser det ut til at utvikleren Kuro Games ønsker å nå ut til et enda større publikum, ettersom datautvinnere på Reddit har funnet bevis som tyder på at en Xbox-versjon er på vei. Dette er selvfølgelig ikke nødvendigvis bevis, og det kan være en slags feil, men Xbox-versjonen av Zenless Zone Zero ble også lekket på samme måte tilbake i dag.

Wuthering Waves Zenless Zone Zero har fått gjennomgående gode anmeldelser og har en Very Positive-vurdering blant Steam-brukere. Spillets premiss er beskrevet som følger :

"Wuthering Waves er et historierikt actionrollespill i en åpen verden med en høy grad av frihet. Du våkner fra søvnen som Rover, sammen med en livlig gjeng med Resonators på en reise for å gjenvinne dine tapte minner og forandre verden."

Selv om bevisene er ganske solide, bør vi alle ta det med en klype salt inntil videre. Vi krysser fingrene og håper at det faktisk er sant, og at en Switch 2-versjon står for tur.