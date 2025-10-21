Rykte: Xbox-emulering kommer til ROG Xbox Ally

HQ

Vi ble absolutt imponert over Xbox-funksjonaliteten til den nylig lanserte ROG Xbox Ally X -enheten, men er det nok til å kalle det en bærbar Xbox, eller er det ganske enkelt en bærbar PC? Den spiller tross alt PC-versjoner i stedet for Xbox-versjoner. Det er ulike meninger om dette, og det har vært mye debatt.

Nå sier imidlertid Windows Central-redaktør Jez Corden (takk Tech4Gamers), som gjentatte ganger har vist seg å ha gode Microsoft-kilder, via Discord at det kanskje bare er et spørsmål om tid før vi kan nyte ekte Xbox-spill på enheten :

"Folk som sier at 'Xbox-allierte ikke er en Xbox fordi den ikke kan spille faktiske Xbox-spill', kan spise kråke neste år hvis det jeg har hørt er sant. Jeg har hørt at det jobbes med en emulator som vil kjøre i det minste noen faktiske Xbox-spill på Windows PC, tenk på X360 back compat-emulatoren som et eksempel på delmengden."

Han legger imidlertid til at det kanskje ikke er alle spill siden det vil trenge litt manuell finjustering, og Microsoft "må samarbeide med noen utgivere / utviklere for å gi grønt lys for spillene deres på grunn av lisensiering og sånt."

Vi ville definitivt ikke hatt noe imot å ha tilgang til en haug med klassiske Xbox-spill på en bærbar enhet som ROG Xbox Ally, så la oss krysse fingrene for at informasjonen faktisk er sann.