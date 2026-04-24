Rykte: Xbox forbereder en dypere Discord-integrasjon

Vi har tidligere rapportert at den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, mener Game Pass har blitt for dyrt, noe som har resultert i et betydelig priskutt. Nå rapporterer The Verge om nye planer for tjenesten.

Dette inkluderer blant annet noe som kalles en Starter Edition, som er ment å være et rimelig inngangsalternativ med rundt 50 flotte spill som Stardew Valley, Grounded og Fallout 4. Cloud gaming vil også være inkludert, dog med en tidsbegrensning på ti timer per måned.

Mer interessant er det imidlertid at Microsoft ser ut til å ønske å komme nærmere Discord. Du får allerede Discord Nitro som en fordel via Game Pass Ultimate, men The Verge antyder at dette går dypere enn det og innebærer større integrering av den populære chattetjenesten. Man kan mistenke at dette vil være en naturlig utvikling for Project Helix, den kommende Xbox-konsollen, som vil være en slags PC-hybrid. Full integrasjon av Discord vil gjøre det enklere å håndtere chat-aspektet, selv om noen har lastet ned et spill gratis fra Epic Games Store og ønsker å spille med noen som har samme tittel lastet ned via Game Pass.

Hva synes du om Microsofts Discord-planer - forutsatt at rapportene stemmer?