Rykte: Xbox jakter på store Hollywood-penger med et omfattende tilbud om filmrettigheter

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En av flere strategier Xbox-teamet tilsynelatende vurderer for å få Xbox-virksomheten tilbake på sporet, ser ut til å være å investere i filmatiseringer. Det er i hvert fall det Puck News (via Resetera) hevder, og de rapporterer at de har kilder som sier at Microsoft for tiden prøver å selge en pakke med rettigheter til å tilpasse praktisk talt alle sine merkevarer, som Diablo, The Elder Scrolls, Halo og Warcraft, til filmer.

Selv om de ikke har vært villige til å bekrefte det, rapporteres det at «Netflix, Paramount og Universal» er interesserte. Den samme kilden hevder at Microsoft ber om hele 300 millioner dollar for de langsiktige rettighetene, så vi snakker om en betydelig sum som vil kreve flere produksjoner for å lønne seg til slutt.

Foreløpig er dette selvfølgelig bare et rykte, men vi kommer tilbake med mer informasjon når/hvis vi får vite mer om saken.