Rykte: Xbox- og Xbox 360-titler kommer potensielt til ROG Xbox Ally og PC

HQ

Det ser ut til at vi snart kan spille våre gamle Xbox- og Xbox 360-spill på den bærbare ROG Xbox Ally (og PC), ettersom nye rykter hevder at Microsoft for tiden forbereder et program for bakoverkompatibilitet for PC. Kilden er den svært pålitelige innsideren NateTheHate, som skriver:

"Det eksisterer et håp om å gjøre eldre Xbox (OG og Xbox 360) spill BC på ROG og Windows. Hvorvidt de lykkes er ukjent, men det gjøres en innsats. Det andre ukjente vil være hvor omfattende initiativet vil være når det gjelder tilbud. Vil det være det vi for øyeblikket har på Series, eller vil BC utvides til å legge til flere titler på tvers av Xbox-økosystemet?"

Å få dette til å fungere sømløst og problemfritt er selvfølgelig en enorm oppgave, med tanke på antall tilgjengelige PC-konfigurasjoner og forskjellene mellom konsoller og Windows-baserte formater. Men hvis det lykkes, vil du kunne nyte utallige klassikere på farten med ROG Xbox Ally og til og med spille spill som tidligere var eksklusive for Xbox (ikke minst titler som Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden Black, Blue Dragon og Lost Odyssey). Vi krysser fingrene.