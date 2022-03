Rykte: Xbox planlegger billigere Game Pass-familiepakke

HQ

Det er sannelig ikke mye Nintendo fortjener skryt for hva internettspilling angår, men det japanske selskapet ligger faktisk litt foran Sony og Microsoft hva betalingsmuligheter angår. Nå høres det dog ut som om sistnevnte vil gjøre en etterlengtet endring.

Vanligvis troverdige Jez Corden hos Windows Central hevder at Microsoft planlegger å tilby en familieplan for Xbox Game Pass slik at flere kan få den glimrende tjenesten for en billigere penge. Altså for eksempel at du og fire andre familiemedlemmer, venner eller hva det måtte være kan samle regningen hos en av dere og dermed betale mindre.

Dessverre er det fortsatt uklarheter om dette også gjelder PC Game Pass, hvor mange ulike familiepakker som vil finnes, hva prisen blir og slik, men planen skal visstnok være en offentliggjøring senere i år.