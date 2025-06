Rykte: Xbox planlegger stor bakoverkompatibilitetsutvidelse under 'Xbox Classics'-banneretMange

HQ

Det har vært mye snakk om Microsofts bakoverkompatibilitet for neste generasjon, med påstander denne uken - fra normalt pålitelige kilder - om at bakoverkompatibilitet vil være noe ekstra spesielt med neste Xbox.

Tilsynelatende vil dette være maskinvarebasert i stedet for emulering, og forleden dag så dette ut til å bli bekreftet av Xbox-sjef Sarah Bond, som sa :

"Sammen med AMD utvikler vi det nyeste innen spillsilisium for å levere neste generasjons grafikkinnovasjon for å låse opp et dypere nivå av visuell kvalitet og oppslukende spill- og spilleropplevelser forbedret med kraften fra AI, samtidig som vi opprettholder kompatibilitet med ditt eksisterende bibliotek med Xbox-spill."

Nå har noen flere detaljer om saken dukket opp fra innsider og leaker eXtas1s (takk, Pure Xbox), som har vist en overraskende evne til å komme med avsløringer tidligere. I sin siste YouTube-video sier han at Microsoft jobber med kraftig forbedret bakoverkompatibilitet for Xbox og Xbox 360 i en tjeneste kalt Xbox Classics (selv om navnet ennå ikke er ferdigstilt)

Tanken er at dette skal gjøre det mulig å nyte spill fra Microsofts to første konsoller med bedre grafikk enn tidligere og større stabilitet. I tillegg vil tjenesten fungere på tvers av alle Xbox-enheter, inkludert den bærbare Xbox Ally, og vil støtte Game Pass :

"Det Xbox jobber med er en ny avansert emuleringsplattform, designet for å kjøre klassiske Xbox 360- og originale Xbox-titler med stabilitet [og] grafiske forbedringer - full integrasjon med Game Pass, PC, nåværende konsoller, bærbare enheter som ROG Xbox Ally, og selvfølgelig skyen."

Dette passer godt med Microsofts spillsjef Phil Spencers nylig uttalelse om at "det kommer til å bli et veldig spesielt år for Xbox neste år". Funksjonen skal visstnok rulles ut i 2026, når Xbox feirer 25-årsjubileum, og eXtas1s tror at det kan skje i to faser. Målet med denne nye tjenesten forklares som følger :

"Målet, slik jeg forstår det, er ikke bare å bringe tilbake nostalgi, men at disse videospillene skal kunne spilles bedre enn noensinne - til og med på bærbar maskinvare som ROG Xbox Ally og skyen, på en smart-TV eller på en mobiltelefon."

Og det høres ganske tiltalende ut. Det finnes mange klassikere til Xbox (Star Wars: Knights of the Old Republic, The Elder Scrolls III: Morrowind, Jade Empire, Project Gotham Racing 2, Splinter Cell: Chaos Theory, Panzer Dragoon Orta og Halo: Combat Evolved - for å nevne noen) og Xbox 360 (Viva Piñata, Kameo: Elements of Power, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Blue Dragon, Project Gotham Racing 4, Fable III og Halo 3 - for å nevne noen), så det høres vel ikke så ille ut å kunne nyte dette biblioteket forbedret på en solfylt strand via Game Pass på Xbox Ally, gjør det vel?