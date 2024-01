Rykte: Xbox redesigner Achievements-systemet i år

HQ

Microsoft revolusjonerte spillbransjen med sitt Achievementssystem, som ble introdusert med Xbox 360 i desember 2005. Det har imidlertid sett mer eller mindre identisk ut siden den gang, og nå, nesten tjue år senere, ryktes det at det snart vil skje en stor endring.

Allerede i høst gikk det rykter om innføring av ulike Achievementsnivåer, altså slik PlayStations trofésystem fungerer i dag med platina-, gull-, sølv- og bronsetroféer, og nå har nye rykter blusset opp. Denne gangen via XboxEra Podcast, der Shpeshal Nick har uttalt seg om saken:

"Det jeg har hørt, er at Xbox nesten er ferdig med overhalingen av achievements, med endringer i achievements, og at vi bør få se det neste år. [...] Når de sier neste år, antar jeg at de er klar over at det er nyttårsaften, så jeg antar at de mener 2024. [...] Men vi burde i det minste få se det, for du vet hvordan de noen ganger legger ting i beta, og så går det gjennom forskjellige ringer."

Synes du at Achievements har hatt behov for en oppdatering?