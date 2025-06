Rykte: Xbox slutter å bli solgt i nordiske butikker

HQ

Det ser ut til at det er store endringer i vente for Xbox på det nordiske markedet. Ifølge kilder nær Gamereactor vil konsollen ikke lenger selges fra og med juli, og for butikkene som ønsker å fortsette med den, gjenstår bare import fra Europa.

Hvis dette viser seg å stemme, betyr det sannsynligvis at det rett og slett selges så få Xboxer på det nordiske markedet at det rett og slett ikke anses som lønnsomt å fortsette. Vi har lagt merke til at Xbox Series X ved månedsskiftet er svært lite på lager hos gigantforhandleren Elgiganten, der kun åtte butikker i Sverige har den på lager, og bare to i Danmark. Her om dagen rapporterte vi også om store oppsigelser i Xbox-divisjonen, noe som kan sammenfalle med ryktet om at Xbox er på vei ut av Norden.

Selvsagt er ikke noe av dette nødvendigvis knyttet til det som kun er et rykte, men det bidrar likevel til et bilde av at noe ikke stemmer helt. Om og hvordan dette påvirker den kommende Xbox ROG Ally og neste generasjon Xbox er uklart, men forhåpentligvis vil de ikke bli påvirket.