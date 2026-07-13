Rykte: Xbox tester konvertering fra fysisk medium til digitalt for Insiders

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Hvis du har hørt at PlayStation skal avslutte sin fysiske æra ved å stoppe produksjonen av plater fra og med 2028, og håpet at Xbox ikke ville følge etter, bør du kanskje ikke lese videre. Vi vet ikke ennå hva det grønne teamets strategi vil være, men hvis man skal tro de siste rapportene, kan Xbox lansere konvertering fra fysiske plater til digitale lisenser allerede denne uken.

Brad Rossetti, leder for Xboxs Insider-program, forklarte at selskapet satte testkjøringen på pause forrige uke for å forberede seg på denne, og sa at den siste oppdateringen ville være verdt å vente på. Xbox-insideren Jez Corden la deretter ut «Positron cometh», noe som tyder på at dette kan være øyeblikket da Insidere får tilgang til funksjonen. Positron er kodenavnet for Xbox’ konvertering fra fysiske plater til digitale lisenser, som gjør at platene dine blir digitale lisenser som kan brukes både på konsoll og PC.

Det høres ut som en god måte å overføre spillene dine til andre plattformer eller beholde dem i det digitale biblioteket ditt, men for fans av fysiske medier kan det tyde på at Xbox følger i Sonys fotspor. Dette ville for eksempel være en god måte å forberede seg på at Project Helix blir utelukkende digitalt, da det ville bety at alle dine gamle plater fortsatt kunne brukes på den nye konsollen. Vi får vente og se, ettersom Xbox har holdt seg ganske stille om sin strategi for fysiske medier fremover, hovedsakelig fordi de er ganske opptatt med å skape overskrifter med sine masseoppsigelser akkurat nå.