Rykte: XDefiant lanseres 28. oktober

I forrige måned ble det kjent at Ubisifts XDefiant ikke nådde opp i søknadene til Microsoft og Sony, og den planlagte lanseringen i september ble utsatt til oktober.

Dessverre har vi fortsatt ikke fått noen utgivelsesdato, men den vanligvis pålitelige Call of Duty-leakeren TheMW2Ghost har kanskje en idé om når det til slutt kommer. Han skriver at vi kan forvente spillet 28. oktober, hovedsakelig basert på et lanseringsarrangement den dagen. Journalisten og innsideren Tom Henderson skriver at han også har hørt om et lanseringsevent denne datoen, noe som øker sannsynligheten for at dette stemmer, ettersom Henderson er kjent for å ha gode kilder.

XDefiant har blitt beskrevet som et gratis skytespill av heltetypen som utspiller seg i Tom Clancy-universet. Vi sjekket det ut tidligere i år, og du kan lese inntrykkene våre her.