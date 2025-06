Ryktene går: Prototype-serien kommer tilbake

HQ

Mens Activision Blizzard i dag kan føles som en Call of Duty-fabrikk, hadde de for 15-20 år siden et større utvalg av spill. Et eksempel på dette var Radical Entertainments Prototype-serie, som best kan beskrives som et litt mer ondskapsfullt Crackdown eller Infamous.

Dessverre ble Prototype 2 fra 2012 ingen suksess, og Radical Entertainment måtte nøye seg med å bli en hjelpeutvikler for Call of Duty i stedet. Nå har vi imidlertid blitt gjort oppmerksom på (takk ComicBook.com) at serien kan komme tilbake. Det hele stammer fra et Reddit-innlegg for noen måneder siden som sa at Activision hadde gjort fokusgruppetester på Prototype 3, blant andre prosjekter.

På det tidspunktet det ble lagt ut, var det bare en av mange sprø ryktehistorier, men nå vet vi at innlegget også avslørte nøyaktig informasjon om Call of Duty: Black Ops 7 lenge før den offisielle kunngjøringen for en uke siden, komplett med detaljer om når det finner sted og gameplay. Nå som vi vet at denne delen var riktig, er kanskje informasjonen om Prototype 3 også sann?

Dessverre kan vi ikke vise deg det opprinnelige innlegget, som mistenkeligvis har blitt fjernet, noe som bare forsterker teorien om at det inneholdt informasjon som ikke var ment å bli avslørt ennå.

Microsoft eier nå Activision Blizzard, og spillsjef Phil Spencer har tidligere sagt at han ønsker å utforske selskapets spillhistorie. Om disse planene inkluderer Prototype 3, vet vi ikke, men sjansene ser ut til å ha økt.