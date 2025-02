Ryktene om en Valve Steam-konsoll avkreftet

HQ

Steam er fortsatt kongen av PC-spillets digitale butikker, og det spekuleres ofte i hva Valve kan utrette hvis de går inn på andre spillarenaer. Steam Deck beviste at det var et marked for kraftigere håndholdte spillopplevelser, og nå har nylige spekulasjoner pekt mot en Valve-konsoll.

Det begynte å gå rykter om at Valve skulle bruke AMDs RDNA 4 til å skape sin egen utfordrer til Xbox og PlayStation. Et nylig Bluesky-innlegg av Valve-designer og utvikler Pierre-Loup Griffais (via Insider Gaming) avkrefter imidlertid disse ryktene.

Som svar på et innlegg som hevdet at Valve ikke har noen intensjon om å lage en Steam-konsoll, sa Griffais: "Takk ... vi har gjort pre-release Mesa Vulkan-arbeid på hver AMD-arkitektur siden Vega takket være at de vennlig har levert maskinvare, så det er ikke noe meningsfylt å lese inn der."

Så, der røyk drømmen om en Steam-konsoll. Ettersom Valve fortsatt er et av de mest suksessrike navnene innen PC-spill, er det vanskelig å se hvorfor det skulle hoppe til konsoller, spesielt når de eksisterende plattformene er så veletablerte. Vi har sett nye navn prøve og mislykkes gang på gang, og derfor ser Valve sannsynligvis ikke risikoen ved å lage en Steam-konsoll.