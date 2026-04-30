Ryktene peker mot en Sterrato-versjon av Lamborghini Temerario

HQ

Tidligere i år sa Lamborghini-sjef Stephan Winkelmann at en offroad "Sterrato"-versjon av Temerario "ikke er i planene i dag, men man skal aldri si aldri".

Men Motor1 spekulerer allerede, og sier at Sterrato-versjonen av Huracán var en stor salgssuksess, noe som betyr at Lamborghini kan være tilbøyelig til å bringe den tilbake.

Hvis en slik bil skulle debutere, ville den selvfølgelig sannsynligvis ha det samme hybridoppsettet, som kombinerer en V8 med to turbomotorer med tre elektriske motorer for totalt rundt 920 hestekrefter. Det er allerede et massivt hopp over den gamle Sterrato.

Ellers vil Sterrato-behandlingen sannsynligvis følge samme oppskrift som før: økt kjørehøyde, offroad-dekk, bredere sporvidde og rallyinspirert maskinvare, noe som forvandler en lav superbil til noe som faktisk takler skitt, grus og ulendt terreng.

Motor1 har sett for seg hvordan bilen ser ut, og du kan se den nedenfor.