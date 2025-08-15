Gamereactor

Diablo IV: Vessel of Hatred

Ryktene peker mot Paladins tilbakekomst i Diablo IV

Et mystisk filnavn har fått Diablo IV-fans til å spekulere - kan den elskede Paladin fra Diablo II være på vei tilbake i triumf?

Ryktene svirrer igjen i Diablo IV-fellesskapet etter at skarpsynte fans som har gravd gjennom spillets filer etter en serveroppdatering, har avdekket noen kryptiske, men spennende brødsmuler - som antyder at Paladin kan være på vei inn i spillet som en spillbar klasse. For de som husker glansdagene, var Paladin en fanfavoritt i Diablo II, og tilbød en nesten perfekt blanding av magiske buffs og sverd-svingende dyktighet.

Filene det er snakk om bærer den mystiske etiketten 2.5.Xpaladin.67961. En aktuell teori er at "2.5" refererer til en kommende utvidelse for Diablo IV, som forventes å lanseres en gang neste år. Spillet, som nå er to år gammelt, ble opprinnelig utgitt med fem klasser - Barbarian, Sorcerer, Druid, Rogue og Necromancer - og fikk sitt første nye tilskudd, Spiritborn, i fjorårets Vessel of Hatred-utvidelse.

Så det store spørsmålet er: hvilken klasse håpet du å se neste gang i Diablo IV?

Diablo IV: Vessel of Hatred

