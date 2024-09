Ryktene sier at PS5 Pro vil koste $ 700

HQ

Her om dagen rapporterte vi om en håndfull nye rykter om den kommende Pro-versjonen av PlayStation 5, inkludert det som ble hevdet å være designet og en omtrentlig lanseringsdato.

Nye lekkasjer gir oss nå ikke bare en revidert lanseringsdato, men også en pris for både den digitale og diskbaserte versjonen.

Forventningene er fortsatt at konsollen vil bli annonsert under det kommende State of Play-arrangementet i september, og de nye lekkasjene angir 6. desember som lanseringsdato for Playstation 5 Pro.

Lekkasjene tyder på at konsollen vil komme med en prislapp på 700 dollar hvis du vil ha en diskspiller i maskinen, mens den digitale konsollen hevdes å ha en pris på 600 dollar.

Som vanlig bør dette tas med en stor klype salt, og hvis prislappen stemmer, vil det helt klart være en vanskelig pille å svelge for mange spillere.

Men ifølge Jeff Grubb, en annen velkjent bransjeinnsider, er $ 700 rimelig og en prislapp som han selv har antydet tidligere.

Kunne du tåle å kjøpe en PlayStation for tilsvarende 700 dollar? Vi er ikke sikre på at vi kunne.