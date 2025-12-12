Ryktene var sanne, Larian Studios avslører nytt Divinity på The Game Awards

Vi har spekulert på den uhyggelige søylen som ble lagt ut av Geoff Keighley en stund nå, og selv om det på en måte ble bortskjemt at søylen representerte det nye spillet fra Larian, har vi nå ordentlig bekreftelse. Larians nye spill er avslørt, og det er en retur til Divinity.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er Divinity: Original Sin, men et spill som rett og slett går under tittelen Divinity. Filmtraileren vi fikk se viste en ganske grusom scene, med en eldre mann som ble brent som en del av en hedonistisk festival. Men ting ble raskt verre da det ser ut til at blodet hans infiserte bakken og brakte noe nekromantisk ondskap til verden.

Mye av dette er bare spekulasjoner, men i en kort ekstra detalj fra Geoff Keighley på The Game Awards fikk vi høre at Divinity er Larians største spill til nå, inkludert Baldur's Gate III. Det betyr at vi er i for en massiv RPG, og sannsynligvis en stor ventetid også.

Som du sikkert kan forvente, ingen utgivelsesdato på Divinity i skrivende stund.