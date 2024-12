Ryktene var sanne: Onimusha lever igjen! Onimusha: Way of the Sword er under utvikling og vil komme i 2026.

Kveldens Game Awards-galla viste oss at man aldri skal gi opp håpet om å bringe tilbake en franchise fra fortiden, uansett hvor lenge det er siden sist den ble utgitt. Capcom har latt det gå 18 år siden Onimusha: Dawn of Dreams fra 2006, som var en av de siste PlayStation 2-titlene. Og siden da har det vært stille om serien... helt til i dag. Geoff Keighley var synlig begeistret da han avduket traileren for Onimusha: Way of the Sword. Den neste tittelen i serien har ikke bekreftet plattformer, men vil komme i 2026. Traileren inneholdt heldigvis gameplay, og vi har allerede sett noen spesielle katana-kampkunster, samt noen demoniske fiender å beseire. Nyt bekreftelsen på Onimushas retur nedenfor. HQ