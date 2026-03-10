Ryktene var sanne: Sega hadde planer om å gjøre Saturn enda kraftigere

HQ

I alle slags kriger, fra konsollkriger til faktiske kriger og det meste innimellom, snakkes det ofte om at den tapende siden har en sølvkule i ermet. Dette er ment å endre maktbalansen på en eller annen måte - men i de fleste tilfeller er det bare ønsketenkning.

Sega Saturn var et slags drømmeprosjekt for Sega etter noen år med alle mulige rariteter for Mega Drive (ikke minst katastrofen 32X), og den var spekket med banebrytende teknologi. Den ble imidlertid ansett som notorisk vanskelig å utvikle spill for, og som vi nylig rapporterte, var den til og med i stand til raytracing ... men det tok 31 år å oppdage dette. Dette førte til at mange lenge trodde at konsollen var svakere enn den faktisk var, og så sent som i fjor sa Argonauts grunnlegger at "den var usedvanlig mye kraftigere enn PlayStation." Og kanskje kunne den ha vært enda kraftigere med en sølvkule.

Da det ble mer og mer tydelig at Sega hadde tapt konsollkrigen mot PlayStation og, til en viss grad, Nintendo 64, begynte ryktene å svirre om at en maskinvareoppgradering var på trappene. Det fantes allerede en RAM-pakke, men på den tiden ble det sagt at Hitachis SH-3 var på vei som eksternt tilbehør, en brikke som muliggjorde utrolig arkadegrafikk, ikke minst i Virtua Fighter 3. Arkadespill var svært viktig for Sega.

Nå har tidligere Sega-ledere bekreftet i et intervju med Beep21 at ryktene faktisk var sanne. De jobbet med dette i et års tid, men ombestemte seg og bestemte seg for å fokusere på Dreamcast (som var utstyrt med Hitachi SH-4). Det er høyst tvilsomt at denne Saturn-oppgraderingen ville ha endret konsollens historie, ettersom konsolloppgraderinger sjelden har vist seg å være spesielt vellykkede. Det er mer sannsynlig at Sega ville ha gått tom for penger tidligere, og at Dreamcast aldri ville ha blitt lansert - eller hva tror du?

I dag har Sega Saturn et aktivt miljø som utvikler nye spill, oversetter eksisterende spill til flere språk og gleder seg over de titlene som faktisk ble utgitt. Siden Saturn var et veritabelt beist når det gjaldt 2D-grafikk, holder mange titler seg fortsatt utrolig godt i dag med fantastisk pikselgrafikk, og samlerverdien er ofte svært høy.