Rykter: Apple lanserer nye AirPods og AirPods Max senere i år

Det ser ut til at det kan bli et skikkelig vanskelig år for Apple -fans, for ifølge pålitelige rykter planlegger selskapet to store nylanseringer når det gjelder lydprodukter. Nemlig de populære AirPods, som vil få en fjerde versjon, og en oppdatert modell av de luksuriøse hodetelefonene AirPods Max.

AirPods 4 sies å ha oppgradert passform, økt lydkvalitet og et ladeetui med USB-C. Ryktene om den nye modellen Max nevner nye fargevalg og USB-C, men ikke så mye mer, men vi kan jo alltids håpe at et nytt og bedre etui også er på vei. I tillegg til dette skal AirPods Pro også være på vei med en tredje versjon. Men ikke før i 2025.

Bruker du Apple's hodetelefoner, og i så fall hvilke?

Takk, MacRumors.