Rykter: Apple vil avduke nye iPads og Mac-maskiner senere denne måneden

Teamet i Cupertino er i ferd med å avduke noen nye maskinvarerevisjoner, i hvert fall hvis vi skal tro det som rapporteres på nettet. Ifølge pålitelige kilder vil Apple holde et nytt arrangement senere denne måneden som skal fokusere på nettbrettene og Mac-datamaskinene deres.

Ifølge kilden vil Apple avduke en ny Mac mini med M4-brikken, sammen med et nytt design som vil redusere størrelsen drastisk, slik at den blir like liten som Apple TV.

I tillegg nevnes også iMac, som også sies å få den nye M4-brikken. En ny 14-tommers og 16-tommers MacBook Pro forventes også å bli avslørt. Og til slutt antyder kilden også at en syvende generasjon av iPad Mini kan være på vei, med en forbedret skjerm og en M4-brikke under panseret.

