Rykter: Apples iPhone 15 Pro-serie kan bli dyrere enn forventet

Hvis du har spart penger for å kjøpe en ny iPhone senere i år, kan det være verdt å legge litt ekstra penger til side hvis du har planer om å utforske Pro -serien av enheter. Analytikeren Tim Long (takk, Apple Hub) har nemlig rapportert at iPhone 15 Pro -systemene kan komme til å koste opptil 200 dollar mer enn 14 Pro -modellene.

Nærmere bestemt bemerkes det at iPhone 15 og iPhone 15 Plus vil selges for henholdsvis 799 og 899 dollar, noe som er det samme som iPhone 14 og iPhone 14 Plus ved lanseringen i fjor. Pros er imidlertid annerledes.

Det nevnes at iPhone 15 Pro kommer til å koste 1 099 dollar og iPhone 15 Pro Max kommer til å koste 1 299 dollar. Dette er 100 dollar mer enn iPhone 14 Pro, og 200 dollar mer enn iPhone 14 Pro Max kostet ved lanseringen i 2022.

Vi får vite mer med sikkerhet i løpet av de neste ukene, da det antas at Apple vil avduke hele iPhone 15-serien i begynnelsen av september.