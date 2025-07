Rykter: ASUS ROG Xbox Ally-priser lekket

HQ

Xbox ROG Ally, laget i samarbeid med ASUS, er en av de største maskinvareutgivelsene som fortsatt kommer i 2025. Den ble avslørt i sommer, og lover å samle alle Xbox-bibliotekene våre på ett sted, med et strømlinjeformet operativsystem og kraftige spillspesifikasjoner.

I henhold til en rapport fra 3DJuegos ser det ut til at ASUS kan ha lekket prispunktet til ROG Xbox Ally og Ally X litt tidlig. I følge et skjermbilde hentet fra et søk i butikken, vil ROG Xbox Ally X koste € 899, mens den vanlige Ally koster € 599.

Hvis disse prisene er reelle, er de en god del dyrere enn mange antydet. Det setter Xbox Ally X langt over kostnadene for selv det dyreste Steam Deck og en Xbox Series X. Siden denne prisingen forblir ubekreftet, kan vi imidlertid bare be om at du tar det med en klype salt. Det er mulig at disse ryktene kan få Xbox til å offisielt kunngjøre prisene på de nye håndholdte enhetene, men med lang tid igjen i 2025, kan det like gjerne forbli stille.