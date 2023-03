Rykter: Bilder av ny iPhone 15 Pro lekket

HQ

Det er ingen hemmelighet at mobiltelefonutviklingen har stagnert litt, men det stopper ikke Apple, Samsung og alle de andre gigantene fra å endre og raffinere, og nå ser det ut til at et CAD-bilde av de nyeste iPhonene har blitt lekket på TikTok. Etter bildet å dømme ser det ut til at den kommende 15 Pro og Pro Max vil bli prydet med en enkelt stor volumknapp i stedet for to separate, og den prøvde og sanne mute-glidebryteren blir også endret til en knapp.

Det spekuleres nå i at dette kan være den første iPhone uten bevegelige deler, og at de i stedet vil bruke Taptic Engine til å simulere knappetrykk. Det ryktes at de vanlige 15- og 15 Plus-modellene beholder de mer tradisjonelle volum- og dempekontrollene.

Hva synes du om disse små endringene, gir de mening?