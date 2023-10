Rykter: Brie Larson vil ikke lenger spille Captain Marvel på grunn av stygge fans.

Det har mildt sagt vært en omflakkende tid for Brie Larson i rollen som Captain Marvel, og fansen har hatt svært delte meninger om hennes prestasjon. Mens noen mener at skuespilleren passer perfekt til rollen, er det like mange som er av motsatt oppfatning.

Det har også versert rykter om at Larson er vanskelig å jobbe med, i tillegg til at hun har kommet med kommentarer i intervjuer som har fått fansen til å angripe henne verbalt. Noe skuespilleren selv lenge har fnyst av og sagt at hun ikke "har tid til det".

"Jeg har ikke tid til det. De tingene jeg har ekstra tid til å se på, er: Spiser jeg sunn mat? Drikker jeg vann? Mediterer jeg? Har jeg ringt mamma i dag?"

Men ifølge forfatteren Joanna Robinson, som jobbet med den nylig utgitte boken MCU: The Reign of Marvel Studios, var det flere tegn på at Larson faktisk ble verre bak kulissene av hatet, og at hun ble stadig mer kynisk og frustrert over hele MCU-situasjonen.

"Fremtiden til disse Marvel-ikonene var uklar. Avgangen til franchise-ankere som Robert Downey Jr. og Chris Evans og Scarlett Johansson hadde allerede satt sine spor, i tillegg til det sjokkerende tapet av Chadwick Boseman, men også andre MCU-profiler var på vei ut. Skuespillerne i Guardians of the Galaxy dro på avskjedsturné, Brie Larson ble desillusjonert, og Marvel kranglet med Sony i en kamp om foreldreretten til Tom Holland."

I et intervju med podcasten The Watch gikk Robinson til og med så langt som å hevde at Larson ikke lenger har noe ønske om å spille rollen som Carol Danvers.

"Marvel Studios har gitt Brie Larson en fremtredende plass i MCU. Jeg vet ikke om Brie Larson nødvendigvis var feil person for rollen. Men den giftige motreaksjonen gjør at Brie Larson ikke lenger ønsker å spille Carol Danvers."

Selv har Larson relativt nylig kommentert sin fremtid som Danvers med følgende ord:

"Jeg vet ikke, er det noen som vil at jeg skal gjøre det igjen?". Marvel hadde forventet at Black Panther, Captain Marvel og Spider-Man skulle være trioen av stjernekarakterer som skulle lede MCU inn i et nytt årtusen, men det var ikke lenger en fremtid de kunne stole på."

Hva synes du om Brie Larson som Captain Marvel, ja eller nei?

Takk, The Direct