Rykter: Call of Duty 2025 er en direkte oppfølger til Black Ops 2

Call of Duty: Modern Warfare III har som vanlig solgt godt, men har ikke gjort mye for å imponere fansen. En svært kort kampanje, uten mye nytt å tilføre spillet, har gjort fansen desillusjonert i forhold til serien.

I 2025 kan vi imidlertid være på rett spor igjen. En ny rapport fra Insider Gamings Tom Henderson hevder at Call of Duty-utgivelsen i 2025 blir en direkte oppfølger til det som regnes som et av de beste spillene i serien, Call of Duty: Black Ops 2.

Det vil ta oss fem år frem i tid, til 2030, og vil sannsynligvis inneholde karakterer som vender tilbake, ettersom det forrige spillet foregikk i 2025. Det er sannsynlig at dette spillet vil ha mer fokus på historien, etter kritikken mot årets Call of Duty-utgivelse.

