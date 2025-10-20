Rykte: Capcom har jobbet med en remake av Resident Evil Zero i årevis

HQ

De fleste forventer nok at Capcom jobber med flere Resident Evil-remaker. Den nyeste, Resident Evil 4, ble utgitt i 2023, så det er rimelig å forvente et nytt spill ganske snart. Kanskje ikke neste år, ettersom Resident Evil Requiem skal slippes da, men 2027 virker veldig sannsynlig. Men hvilket blir det?

De heteste kandidatene er Resident Evil 0, fanfavoritten Resident Evil Code: Veronica og Resident Evil 5 - som alle har vært ryktet til forskjellige tider. Men nå ser det ut til at vi har svaret. Mp1st hevder å ha troverdige kilder som sier at både Resident Evil 0 og Resident Evil Code: Veronica er på vei, med sistnevnte som skal slippes først, etterfulgt av førstnevnte året etter.

Del 0 har angivelig allerede vært under utvikling i et par år under arbeidstittelen Chamber. Tittelen på prosjektet antyder at stemmeskuespilleren Jon McLaren (Starlord i Marvels Guardians of the Galaxy) vil være involvert, ettersom CV-en hans spesifiserer at han deltar i det kommende AAA-spillet "Project Chamber" .

Artikkelen på Mp1st inneholder også noen spoilere om historien med ting som ikke var inkludert i det opprinnelige eventyret, så les den på egen risiko.

Forutsatt at informasjonen er riktig, tror du remakes av både Resident Evil 0 og Resident Evil Code: Veronica høres bra ut, eller bør Capcom fokusere mer på nye eventyr i serien?