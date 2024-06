Rykter: Conan, Ghostface, T-1000 og flere kommer til Mortal Kombat 1

HQ

Tidligere denne måneden ble Homelander utgitt som gjestekarakter for Mortal Kombat 1, og etterlot bare Takeda Takahashi i den første Kombat Pack DLC. Men ... det er selvfølgelig mer å komme - og nå ser det ut til at vi vet hvilke.

En datagraver som kaller seg Interloko har funnet bevis som han mener er 100% sikre på at Conan the Barbarian, Cyrax, Ghostface, Noob Saibot, Sektor og T-1000 er på vei til spillet. I tillegg til dette vil det også være minst fem nye annonsører, to nye baner og åpenbart flere Kameo-krigere.

Allerede i september i fjor fant en annen datagraver bevis for at de fleste av disse nå avslørte karakterene var på vei til Mortal Kombat 1, noe som tyder på at informasjonen faktisk kan være sann. Og med tanke på hvilken flott gjeng dette er, krysser vi absolutt fingrene.

Hvis vi antar at disse seks fighterne faktisk kommer til å dukke opp i Mortal Kombat 1, lurer vi på hvem av dem du liker best?