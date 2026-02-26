Rykter: Det er allerede planer om en åttende Scream Move

HQ

I går kom Scream 7 på kino i noen land, og i dag følger det meste av verden etter, mens den har premiere i USA i morgen. Det er nok å si at dette er en helt ny film, og at den er annonsert som "siste kapittel" i Ghostface-sagaen, med mange slagord som antyder at dette er slutten på sagaen.

Men ... det er også en skrekkfilm, og som vi alle vet, har ikke slike filmer en ekte slutt. Det er en slags avtale med publikum at en skurk kan dukke opp når som helst, hvor som helst, og tilsynelatende vil dette også være tilfelle med Ghostface. Variety rapporterer at "planene er allerede på plass for morderens dødelige retur i en åttende film."

Når det er sagt, antar vi at kinotallene for den syvende filmen vil påvirke om det blir en åttende, men det virker ganske åpenbart at det uansett vil komme en før eller senere. Det er tross alt en Hollywood-skrekkfilm.