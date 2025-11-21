Rykte: Det kommer minst én utvidelse til Resident Evil Requiem

HQ

27. februar er det premiere på Resident Evil Requiem, den neste delen i Capcoms elskede skrekksaga. Forventningene er høye, og det ser ut til at vi kan se frem til mer innhold etter lanseringen.

Det hevder i hvert fall den respekterte Capcom-innsideren Dusk Golem, som skriver på sosiale medier at det definitivt "er minst én DLC til Resident Evil Requiem under utvikling akkurat nå." Vi vet ikke nøyaktig hva dette vil handle om, men den samme kilden ser ut til å ha svaret, og skriver at han har "hørt om det noen ganger, tror det har Alyssa i hovedrollen."

Han sikter til Alyssa Ashcroft, som er moren til hovedpersonen Grace Ashcroft. Hun er død i hovedhistorien og døde på Wrenwood Hotel i Raccoon City, noe som gjør det til et viktig sted. Hvis vi antar at denne utvidelsen i det minste delvis foregår mens hun er i live (noe som virker rimelig), ser det ut til å være en slags prolog.

Dette er selvfølgelig bare rykter, men Dusk Golem har gjentatte ganger vist seg å ha et godt grep om Capcoms aktiviteter.