Rykter: Det nye Bioshock-spillet er i utvikling helvete

Vi har ikke hørt noe offisielt om det neste Bioshock-spillet på mange år, og slik det ser ut, kan det være fordi det sitter fast i et slags utviklingshelvete.

Dette ryktet kommer fra Oops Leaks over på Twitter, som sa at prosjektet har blitt startet på nytt fire ganger siden arbeidet med det begynte, og at den fjerde omstarten kom sommeren 2022. Oops Leaks mener at noen ting forblir de samme til tross for de enorme endringene, som innstillingen, men med de konstante endringene i utviklingsteam og spillkonsepter, ser vi sannsynligvis på litt rot akkurat nå.

Sist gang vi fikk et nytt Bioshock-spill var for over ti år siden, da vi i mars 2013 så utgivelsen av Bioshock: Infinite. Vi har hatt DLC-er siden den gang, men det har ikke blitt lansert noe nytt spill på lang, lang tid. Fans har håpet på noe konkret for hvert år som går, men det virker usannsynlig nå at vi får det neste Bioshock-spillet når som helst snart.