Rykter: Det ser ut til at vi kan få en Fallout: New Vegas Remastered tross alt

Vi rapporterte nylig at Bethesda sier at de jobber med flere Fallout-prosjekter. Et av dem er selvfølgelig Fallout 5, men det forventes å være minst 5-10 år unna (først må det uendelige prosjektet The Elder Scrolls VI slippes, for å si det mildt ...), men etter det kan vi bare spekulere.

Etter den store Microsoft-lekkasjen i forbindelse med oppkjøpet av Activision Blizzard gikk det imidlertid rykter om at Bethesda jobbet med remastere av Fallout 3 og The Elder Scrolls IV: Oblivion - og sistnevnte viste seg å være sant da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ble lansert tidligere i år. Dette øker selvfølgelig sjansene for Fallout 3 Remastered også.

Men kanskje er det mer enn det i gjære. Da en X-bruker delte et Fallout 3-rykte i går og beklaget at Fallout: New Vegas ikke ville få en remaster, dukket Windows Central-redaktør Jez Corden opp og svarte kortfattet: "nv kommer også."

Han hadde ikke noe mer å si, men med tanke på at han vanligvis har god oversikt over hva Microsoft og studioene deres holder på med og har en solid merittliste for lekkasjer, kan vi kanskje våge å være litt håpefulle om en New Vegas-remaster i det minste - eller hva tror du?