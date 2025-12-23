Rykte: Dette er hvem Seth Rogen spiller i Supergirl

HQ

Det har versert vedvarende rykter fra flere prominente Hollywood-innsidere om at Seth Rogen skal være med i neste års Supergirl. Foreløpig er dette ikke bekreftet, men som vi rapporterte i forrige uke, har filmen nå begynt testvisninger for å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Takket være dette hevder filminsider Daniel Richtman (via ComicBookMovie.com) nå å vite hvilken rolle Rogen skal spille, og det viser seg å være en slags birolle, snarere enn den mer fremtredende karakteren mange hadde håpet på. Han skriver at det er "en liten utenomjordisk fyr som hjelper til med å kjøre en rombuss", sannsynligvis med henvisning til rombussen Kara Zor-El venter på i den første traileren.

Det høres kanskje atypisk ut for en stor stjerne som Rogen, men hans interesse for superhelter og andre nerdete prosjekter er velkjent, og han har vært med på å skape både seriene The Boys og Invincible, samt filmen Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Supergirl har premiere på kino 26. juni, og vi kommer sannsynligvis til å høre mye mer om den senere i vår.