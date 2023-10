Rykter: Disney jobber med nyinnspillinger av Frost, Tangled og Prinsessen på glattisen.

HQ

En ny rapport fra The Disinsider hevder at Disney er i ferd med å utvikle live-action-remakes av Frozen, Tangled, The Princess and the Frog og Tarzan (igjen...).

I rapporten står det at "Selv om det har versert mange rykter om hvem Disney har som sitt førstevalg for disse filmene, har kilder fortalt oss at ingenting av dette er sant, og at disse er veldig tidlig i utviklingen."

Med tanke på at Disney ser ut til å være tilbøyelig til å gjenskape alle sine animerte produksjoner i live-action-format, og at planene for Lilo & Stitch, Moana, Mufasa: The Lion King og Snow White and the Seven Dwarfs alle har kommet mye lenger, er det et svært sannsynlig scenario at det er noen av de nyere prosjektene som står for tur.

Når det gjelder Tarzan, vil dette etter alt å dømme være en ny live-action-versjon av historien, ettersom The Legend of Tarzan debuterte i 2016.