Rykter: Disney kan bli kjøpt opp av Apple

Den interne uroen i Disney er ingen overraskelse for dem som har fulgt bransjen det siste året. Tusenvis av ansatte har fått sparken, egenprodusert materiale er fjernet fra strømmetjenesten, filmer går dårlig på kino, for ikke å snakke om den pågående streiken. Kort sagt, Disney blør penger, og det går rykter om at Apple kan komme til å kjøpe hele selskapet.

En stor avtale, men på ingen måte umulig. Koblingene mellom de to selskapene har vært der lenge, og selv Bob Iger, Disneys nåværende konsernsjef, har antydet et mulig salg. Han har også nevnt at Disneys fremtid ikke nødvendigvis innebærer TV og strømming, men at film bør være selskapets "hovedprodukt".

I et intervju med The Hollywood Reporter har en erfaren Hollywood-leder nå delt sine tanker om Disneys situasjon.

"Jeg tror ikke Apple vil kjøpe selskapet slik det er i dag. Men hvis du ser at Bob begynner å selge unna ting ... da føles det som om han forbereder seg på et salg. Og det finnes åpenbart ingen kjøper som Apple."

Wall Street Analytiker Laura Martin slutter seg også til spekulasjonene og tror at Disney vil bli solgt i løpet av de neste tre årene.

Tror du at Disney vil bli kjøpt av Apple, eller virker det usannsynlig?