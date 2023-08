Rykter: Doctor Who Fortnite -samarbeid "helt på vent

HQ

Et nytt, stort Doctor Who-event, som ville ha vært sammenlignbart med crossoverne med Dragon Ball og My Hero Academia, har angivelig blitt lagt "helt på is".

Det er ifølge leakeren FNBRintel, som har rapportert at overordnede hos enten BBC eller Epic ikke er fornøyd med jubileumsinnholdet og hvordan det ikke vil stemme overens med seriens tidslinje hvis crossoveren skjer i desember eller januar.

60-årsjubileumsspesialen for Doctor Who skal etter planen sendes i november. Hvis samarbeidet kommer en eller to måneder etter det, er BBC sannsynligvis bekymret for at båten da vil ha passert. Ifølge lekkasjen er Epic imidlertid i full gang med å hjelpe til med å overholde tidsfristen.

Vil du se Fortnite x Doctor Who?